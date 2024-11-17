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14:06, 17 ноября 2024Мир

Экс-советник Трампа заявил о вызывающем беспокойство положении Украины

Болтон заявил, что сильно нервничал бы на месте Украины из-за избрания Трампа
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева
Джон Болтон

Джон Болтон. Фото: Keystone / Globallookpress.com

Бывший советник по национальной безопасности избранного президента США Дональда Трампа Джон Болтон заявил о вызывающем беспокойство положении Украины. Его слова передает немецкий журнал Focus.

«На месте Украины я бы сильно нервничал», — подчеркнул Болтон, говоря о том, как избрание Трампа лидером США повлияет на ситуацию на Украине. Экс-советник политика пояснил, что Трампу совершенно безразлично, на каких условиях прекращаются конфликты.

По его мнению, лучший способ заставить избранного лидера США продолжать поддержку Украины — это внушить ему, что ее прекращение выставит в плохом свете лично Трампа.

Перед этим Болтон заявил, что США попробуют выйти из НАТО, если Трамп станет главой Белого дома. По словам экс-советника, Трамп «не понимает сути альянсов, построенных на принципе коллективной обороны».

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