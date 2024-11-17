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15:10, 17 ноября 2024Интернет и СМИ

Главред «Народной газеты» погибла при атаке ВСУ на Курскую область

Главред «Народной газеты» Кузнецова погибла при ударе дрона в Курской области
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева
СюжетАтаки ВСУ на Курскую область

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Главред «Народной газеты» Большесолдатского района Юлия Кузнецова погибла при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область. Об этом заявил губернатор региона Алексей Смирнов.

«Она вывозила архивные дела редакции и хотела в своем новом материале рассказать землякам об обстановке в районе», — добавил Смирнов. По легковой машине, в которой находилась Кузнецова, ударил дрон.

Также из-за атаки пострадали оператор электронного набора и верстки «Народной газеты» и участковый уполномоченный полиции. Их доставили в больницу.

Об ударе ВСУ также рассказал глава Большесолдатского района Владимир Зайцев. По его словам, дрон атаковал служебную машину полицейского, есть погибшая и раненые. «На территории райцентра ведут охоту вражеские FPV-дроны, подрывая весь движущийся транспорт», — предупредил Зайцев.

Ранее стало известно, что ВСУ атаковали Ижевск с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Одного человека доставили в больницу в состоянии средней тяжести.

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