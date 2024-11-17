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10:10, 17 ноября 2024Россия

Появилось видео падения беспилотника ВСУ на российский завод

Появились видеокадры с падением украинского беспилотника на завод в Ижевске
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Ижевск с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Появились видеокадры с падением дрона, их опубликовал Telegram-канал Shot.

На представленном ролике видно падающее устройство. После удара случился взрыв на российском предприятии.

В результате атаки дрона одного человека доставили в больницу в состоянии средней тяжести. На месте чрезвычайного происшествия продолжают дежурить бригады медиков.

До этого глава Удмуртии Александр Бречалов рассказал, что в заводском цеху в Ижевске произошел взрыв, предположительно, из-за падения беспилотника.

Он подчеркнул тогда, что на производстве не выявили серьезных повреждений, в некоторых зданиях оказались выбиты стекла. Персонал предприятия оперативно эвакуировали.

Еще раньше стало известно о сбитом БПЛА над Брянской областью.

ЖЗЛ
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