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20:31, 17 ноября 2024Интернет и СМИ

Главред «Народной газеты» погибла при ударе дрона ВСУ в Курской области. Она вывозила архивные дела редакции

Погибшей под Курском главреду Кузнецовой было 34 года, у нее остались 2 детей
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: страница Юлии Кузнецовой во «ВКонтакте»

Главный редактор районной газеты из Курской области Юлия Кузнецова погибла при атаке дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ). Как сообщили власти региона, она вместе с коллегой вывозила архивные дела редакции. Из-за атаки также пострадали оператор электронного набора и верстки «Народной газеты» и участковый полицейский.

Журналистка хотела рассказать об обстановке в регионе

Губернатор Курской области Алексей Смирнов сообщил, что Кузнецова погибла на территории Большесолдатского района — украинский дрон попал в легковой автомобиль.

«Она вывозила архивные дела редакции и хотела в своем новом материале рассказать землякам об обстановке в районе. Выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким, коллегам Юлии Николаевны Кузнецовой», — написал он.

Губернатор также добавил, что под удар попали оператор электронного набора и верстки «Народной газеты» и участковый уполномоченный полиции. Их с ранениями доставили в больницу.

У Кузнецовой остались несовершеннолетние дети

Издание WarGonzo сообщило, что Кузнецовой было 34 года, она работала в «Народной газете» с 2008 года. «Девушка активно поддерживала своих земляков и воинов на СВО, верила в победу армии России», — сообщили военкоры. По их данным, у журналистки осталась дочь.

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Власти региона при этом сообщили, что у Кузнецовой было двое несовершеннолетних детей. С июля 2023 года она исполняла обязанности руководителя газеты, а затем была назначена главным редактором.

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