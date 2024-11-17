Кремль высказался о политике Трампа

Песков призвал не обольщаться насчет будущей политики Трампа

Россиянам не стоит заранее обольщаться насчет будущей политики победившего на президентских выборах в США Дональда Трампа. На эту тему, как сообщает РИА Новости, в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» высказался пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«[Обольщаться не стоит] ни в коем случае, нет. Это абсолютно такая политическая близорукость», — призвал Песков.

Он добавил, что на руку Трампу и его планам может сыграть лояльность Сената США, где основной силой станут республиканцы. Но сначала важно понять, каким будет «окончательное наследство администрации демократов».

Ранее Песков заявил, что Кремль пока не ведет подготовку к телефонному разговору Владимира Путина и Дональда Трампа. Однако, по его словам, при необходимости он может быть оперативно организован. Правда, для этого необходимо понимание обеими сторонами важности такой беседы.