Названо условие для проведения телефонного разговора Трампа с Путиным

Песков: беседа Трампа с Путиным состоится, когда будет понятна ее необходимость

В Кремле пока не ведут подготовку к телефонному разговору российского лидера Владимира Путина и победившего на президентских выборах в США Дональда Трампа. Об этом в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, назвавший также условие для проведения беседы.

«Разговор не готовится. Но при необходимости это все может быть оперативно организовано. Я думаю, как только понимание необходимости такого общения возникнет у обеих сторон, оно состоится», — заявил Песков.

Он добавил, что какие-то контакты между Трампом и Путиным обязательно будут. Однако когда именно — предположить невозможно.

В той же беседе Песков назвал газетной уткой статьи западных изданий о том, что разговор уже состоялся. Он констатировал, что не знает, какие цели преследовали авторы этой информации или те, кто вбросил ее в СМИ.