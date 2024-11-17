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13:00, 17 ноября 2024Россия

Названо условие для проведения телефонного разговора Трампа с Путиным

Песков: беседа Трампа с Путиным состоится, когда будет понятна ее необходимость
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Sputnik / Reuters

В Кремле пока не ведут подготовку к телефонному разговору российского лидера Владимира Путина и победившего на президентских выборах в США Дональда Трампа. Об этом в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, назвавший также условие для проведения беседы.

«Разговор не готовится. Но при необходимости это все может быть оперативно организовано. Я думаю, как только понимание необходимости такого общения возникнет у обеих сторон, оно состоится», — заявил Песков.

Он добавил, что какие-то контакты между Трампом и Путиным обязательно будут. Однако когда именно — предположить невозможно.

В той же беседе Песков назвал газетной уткой статьи западных изданий о том, что разговор уже состоялся. Он констатировал, что не знает, какие цели преследовали авторы этой информации или те, кто вбросил ее в СМИ.

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