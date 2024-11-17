Песков назвал газетной уткой статьи о разговоре Путина и Трампа

Песков назвал газетной уткой статьи о якобы прошедшем разговоре Путина и Трампа

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал газетной уткой западные статьи о якобы прошедшем разговоре президента России Владимира Путина и избранного лидера США Дональда Трампа. Об этом он заявил журналисту Павлу Зарубину.

Песков указал, что ставшее первоисточником новости западное издание заявило о якобы наличии «железобетонного» подтверждения состоявшегося разговора. «Соответственно, кто-то им подтвердил с американской стороны. Какие цели преследовал тот, кто подтвердил, или, может быть, он подтвердил по неопытности, по незнанию... трудно сказать», — рассудил представитель Кремля.

Он также добавил, что невозможно предположить, когда именно состоится разговор Путина и Трампа.

Американская газета The Washington Post (WP) ранее заявила, что Трамп в четверг, 7 ноября, позвонил Путину и призвал его не идти на эскалацию конфликта на Украине. В материале говорилось, что политики также «обсудили возможности достижения мира на европейском континенте». В Кремле сообщение о якобы состоявшемся разговоре назвали выдумкой.