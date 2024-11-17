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16:27, 17 ноября 2024Культура

Стали известны подробности ухода из жизни Владимира Левкина

Стали известны подробности смерти солиста «На-На» Владимира Левкина
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / Globallookpress.com

Экс-солист группы «На-На» Владимир Левкин ушел из жизни около 07:15 в воскресенье, 17 ноября, в реанимации Боткинской больницы. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник.

По данным издания, музыкант был госпитализирован 15 ноября с подозрением на пневмонию. На следующий день Левкина доставили в реанимацию профильной больницы с диагнозом «лейкоз».

В 2003 году артисту диагностировали рак лимфатической системы четвертой стадии. Левкину удалось побороть болезнь, но спустя десять лет произошел рецидив. Бывший солист «На-На» смог повторно выйти в ремиссию благодаря курсу химиотерапии и пересадке костного мозга.

При этом Левкин до последнего продолжал выступать и участвовать в мероприятиях. Последний сольный концерт артиста прошел 1 ноября в Москве.

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