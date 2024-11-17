Названа предварительная причина ухода из жизни экс-солиста «На-На»

Shot: бывший солист группы «На-На» Левкин боролся с раком

Предварительной причиной ухода из жизни бывшего солиста группы «На-На» Владимира Левкина назван рак лимфатической системы — лимфома. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Ранее стало известно, что экс-солист группы «На-На» умер утром 17 ноября в больнице. Ему было 57 лет.

Рак лимфатической системы четвертой стадии артисту диагностировали еще в 2003 году. Левкин смог побороть болезнь, однако спустя десять лет произошел ее рецидив. Бывшему солисту «На-На» тогда удалось повторно выйти в ремиссию — в этом ему помогли курс химиотерапии и пересадка костного мозга.

При этом Левкин продолжал выступать и участвовать в мероприятиях (в последние месяцы он появлялся там в темных очках). Последний сольный концерт музыканта состоялся 1 ноября в Москве.

На днях артист попал в больницу с подозрением на пневмонию. Спустя день из-за лейкоза его перевели в реанимацию.