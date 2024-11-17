Появились подробности о смерти экс-солиста группы «На-На» Левкина

Shot: экс-солист группы «На-На» Владимир Левкин умер утром в больнице

Появились подробности ухода из жизни экс-солиста группы «На-На» Владимира Левкина на 58-м году жизни. Ими поделился Telegram-канал Shot.

«Владимир Левкин скончался сегодня утром в больнице», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в 2003 году Левкину диагностировали рак лимфатической системы четвертой стадии. Артист поборол болезнь, но спустя 10 лет случился рецидив. Однако экс-солист «На-На» вновь победил болезнь благодаря курсу химиотерапии и пересадки костного мозга.

По данным РЕН ТВ, исполнителя доставили в больницу с подозрением на пневмонию накануне. На следующий день Левкина отправили в реанимацию с его основным заболеванием — лейкозом.

О кончине музыканта в воскресенье, 17 ноября, сообщила его жена. Левкину было 57 лет. Точная причина смерти артиста не сообщается.