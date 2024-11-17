Умер бывший солист группы «На-На» Владимир Левкин

Экс-солист группы «На-На» Владимир Левкин умер в 57 лет

Ушел из жизни бывший солист группы «На-На» Владимир Левкин. О смерти музыканта в воскресенье, 17 ноября, сообщила его жена, передает «Стархит». Левкину было 57 лет. Причина кончины артиста пока не называется.

В начале 2000-х певцу диагностировали рак лимфатической системы четвертой стадии. Музыкант пережил две пересадки костного мозга, курсы химиотерапии и сумел побороть болезнь.

По данным Telegram-канала Shot, в октябре этого года Левкин появился на премьере фильма в темных очках, которые отказался снимать. Тогда он заявил, что носит аксессуар из-за перенесенной операции.

10 ноября стало известно о смерти пресс-секретаря певца SHAMAN Антона Коробкова-Землянского. Ему было 40 лет.

