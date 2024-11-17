МАГАТЭ сообщило о работающих на полную мощь реакторах на Украине

Только два из девяти ядерных реакторов трех украинских АЭС работают на полную мощность, об этом сообщило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).
Как отметили в пресс-службе, только два реактора в настоящий момент вырабатывают 100 процентов мощности.
«Утром выходную мощность в диапазоне от чуть более 40 процентов до более чем 90 процентов от максимального уровня снизили на шести из девяти реакторов, работающих на трех украинских АЭС», — говорится в сообщении.
Украина ограничила работу семи ядерных реакторов из девяти после массированной атаки Вооруженных сил РФ.