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21:50, 17 ноября 2024Мир

МАГАТЭ сообщило о работающих на полную мощь реакторах на Украине

МАГАТЭ: на Украине на полную мощность работают только два реактора АЭС
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Только два из девяти ядерных реакторов трех украинских АЭС работают на полную мощность, об этом сообщило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).

Как отметили в пресс-службе, только два реактора в настоящий момент вырабатывают 100 процентов мощности.

«Утром выходную мощность в диапазоне от чуть более 40 процентов до более чем 90 процентов от максимального уровня снизили на шести из девяти реакторов, работающих на трех украинских АЭС», — говорится в сообщении.

Украина ограничила работу семи ядерных реакторов из девяти после массированной атаки Вооруженных сил РФ.

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