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17:48, 17 ноября 2024Бывший СССР

Украина после атаки России отключила семь из девяти ядерных реакторов

МАГАТЭ: Украина ограничила работу семи ядерных реакторов из девяти
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Украина ограничила работу семи ядерных реакторов из девяти после массированной атаки Вооруженных Сил РФ. Сообщение об этом появилось на официальном сайте Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

«Действующие атомные электростанции (АЭС) Украины сегодня утром сократили производство электроэнергии в качестве меры предосторожности после широкомасштабных военных действий по всей стране, которые, как сообщается, были направлены на ее энергетическую инфраструктуру», — заявил директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Сообщается, что из девяти реакторов на трех АЭС шесть были вынуждены снизить выходную мощность утром 17 ноября. Сейчас она лежит в пределах 40-90 процентов от максимальных возможностей. Еще один реактор остановлен для технического обслуживания. Оставшиеся два работают в штатном режиме.

«Энергетическая инфраструктура страны крайне уязвима, что напрямую влияет на ядерную безопасность», — констатировал Гросси.

Утром 17 ноября Вооруженные силы России нанесли массированный удар по критически важным объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим работу военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, и предприятиям, выпускающим продукцию военного назначения. Как сообщили в Министерстве обороны страны, все цели поражены.

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