Медведев назвал причину инвестиций США в конфликт на Украине

Медведев: США отправляют средства на Украину для роста прибыли от экспорта нефти

США вкладывают средства в российско-украинский конфликт для увеличения прибыли от экспорта нефти и СПГ в европейские страны на фоне антироссийских санкций. Такое мнение озвучил в своем Telegram-канале заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Европе некуда деться в условиях дефицита сырьевых товаров, который спровоцировали антироссийские санкции, пояснил зампред Совбеза. С июля прошлого по июнь текущего года объем ввезенных товаров из Штатов в ЕС увеличился на 93 миллиарда долларов, на треть (на 34 процента) превысив тем самым показатели 2021 года. Теперь эта цифра составляет 367 миллиардов долларов, уточнил он.

Также Медведев указал на интерес США к территориям Донбасса, связав это с большими запасами там минерального сырья. На Украине таких природных ресурсов меньше, заключил он.

Ранее зампред Совбеза России заявил, что материальные результаты американских инвестиций на украинской территории в условиях конфликта могут стать целями для армии РФ. По его словам, их ожидает судьба объектов украинской инфраструктуры, утром 17 ноября подвергшихся массированному удару со стороны ВС РФ.