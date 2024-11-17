Медведев раскрыл судьбу объектов американских инвестиций на Украине

Медведев: инвестиции США на Украине ждет судьба объектов инфраструктуры страны

Результаты американских инвестиций на территории Украины в условиях конфликта могут стать целями для Российской армии. Такую судьбу им в своем Telegram-канале предрек зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

«Материальные результаты американских инвестиций на территории Украины в условиях продолжения конфликта с Россией ждет судьба тех объектов инфраструктуры, которые сегодня с утра подверглись российскому массированному удару», — написал Медведев.

Ранее сообщалось, что зампред Совбеза РФ также раскрыл планы президента Украины Владимира Зеленского. Он заявил, что политик пытается сыграть на интересе американской элиты к природным ресурсам на Донбассе.

Перед этим Медведев высказался о последствиях возможных поставок Украине немецких ракет Taurus. Он счел, что это увеличит риск «самой опасной стадии» конфликта.