МИД Абхазии оценил влияние протестов оппозиции на отношения с Россией

МИД Абхазии: протесты оппозиции негативно влияют на взаимоотношения с Россией

Попытка госпереворота в Абхазии наносит урон международному имиджу республики. Такую оценку дал МИД Абхазии.

Кроме того, протесты оппозиции негативно влияют на взаимоотношения с Россией, которая является стратегическим союзником республики, отметили в ведомстве.

15 ноября в Абхазии сторонники оппозиции выдвинули ультиматум президенту Аслану Бжании с требованием отставки в течение часа. В свою очередь, глава республики заявил, что он и другие чиновники продолжат свою работу.

До этого 12 ноября в абхазском городе Сухуме начались массовые акции протеста из-за задержания оппозиционеров, которые выступили против ратификации инвестиционного соглашения с Россией.

