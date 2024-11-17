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21:11, 17 ноября 2024Бывший СССР

МИД Абхазии оценил влияние протестов оппозиции на отношения с Россией

МИД Абхазии: протесты оппозиции негативно влияют на взаимоотношения с Россией
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
СюжетПротесты в России

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Попытка госпереворота в Абхазии наносит урон международному имиджу республики. Такую оценку дал МИД Абхазии.

Кроме того, протесты оппозиции негативно влияют на взаимоотношения с Россией, которая является стратегическим союзником республики, отметили в ведомстве.

15 ноября в Абхазии сторонники оппозиции выдвинули ультиматум президенту Аслану Бжании с требованием отставки в течение часа. В свою очередь, глава республики заявил, что он и другие чиновники продолжат свою работу.

До этого 12 ноября в абхазском городе Сухуме начались массовые акции протеста из-за задержания оппозиционеров, которые выступили против ратификации инвестиционного соглашения с Россией.

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