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23:57, 17 ноября 2024Экономика

Министр экономики рассказал о действиях российского правительства против инфляции

Министр экономики Решетников рассказал о действиях правительства против инфляции
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Максим Решетников

Максим Решетников. Фото: Russian State Duma / Globallookpress.com

Министр экономики России Максим Решетников в интервью изданию «Коммерсантъ» рассказал о действиях правительства против инфляции и роста цен.

По его словам, отраслевые ведомства анализируют спрос и предложение, чтобы выявить наиболее дорожающие в краткосрочном периоде товары и услуги.

«Такой анализ позволил правительству реагировать на видимые всплески цен на важные товарные группы прежде всего мерами таможенно-тарифного регулирования», — сказал Решетников.

Он напомнил, что в 2024 году были сняты импортные пошлины на определенные категории продуктов, найдены новые поставщики. Среди основных мер по борьбе с инфляцией министр развал постоянное наращивание предложения товаров и услуг, укрепление инфраструктуры, развитие передовых технологий. Для этого правительство задействует льготные кредиты и субсидии, стимулирует инвестиции.

Ранее Решетников сообщил, что власти и Центробанк (ЦБ) ищут баланс между ростом экономики и снижением инфляции. По словам министра, в правительстве понимают, что попытки замедлить рост цен угрожают долгосрочному экономическому росту.

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