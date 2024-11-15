В России заявили о попытке найти баланс между ростом экономики и снижением инфляции

Решетников: власти ищут баланс между ростом экономики и снижением инфляции

Власти и Центробанк (ЦБ) ищут баланс между ростом экономики и снижением инфляции. Об этом на расширенном заседании фракции ЛДПР «Развитие региональных экономик в условиях санкций» заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников, его цитирует РИА Новости.

По словам министра, в правительстве понимают, что попытки замедлить рост цен угрожают долгосрочному экономическому росту.

«В следующем году мы ожидаем замедление инвестиционной активности на фоне высокой стоимости как заемного финансирования, так и отвлечения средств предприятий на депозиты. Видим замедление потребительской активности. Поэтому основной упор в работе правительства должен быть сделан на максимальную поддержку инвестиционной активности бизнеса и экономику предложения в целом», — признал Решетников.

Сейчас обеспечение экономического роста напрямую зависит от того, насколько быстро удастся перейти к новой модели, основанной на росте предложения за счет развития собственных производств и собственных технологий, добавил глава Минэкономразвития.

С 29 октября по 5 ноября инфляция составила в РФ 0,19 процента против 0,27 процента неделей ранее, годовая также замедлилась — с 8,61 до 8,53 процента.

По словам советника председателя ЦБ Кирилла Тремасова, повышение цен в России продолжается весьма высокими темпами — в октябре рост устойчивых компонентов инфляции ускорился, в ноябре ее темпы сохраняются. Инфляция растет в «устойчивой части потребительской корзины, где цены более плавно меняются», и это нехороший сигнал, с точки зрения регулятора.