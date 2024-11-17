На Украине признали попадания российских военных по ТЭС

Энергохолдинг ДТЭК заявил о серьезных повреждениях на ряде ТЭС Украины

Украинский энергохолдинг ДТЭК заявил о серьезных повреждениях на ряде ТЭС, но не уточнил их местоположение и размер ущерба. Соответствующее сообщение опубликовано в Telegram-канале компании.

«Атакованы теплоэлектростанции ДТЭК. По предварительной информации, пострадавших нет. В результате атак было серьезно повреждено оборудование станций. После окончания обстрелов работники предприятий оперативно приступили к устранению их последствий и возобновлению работы оборудования», — говорится в публикации.

Ранее стало известно, что на всей территории Украины утром 17 ноября объявили воздушную тревогу. В этот же день сообщалось о взрывах в Киеве, Закарпатской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Львовской и других областях. Украинское Минэнерго уже проинформировало население об экстренных отключениях электроэнергии.