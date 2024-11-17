Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:02, 17 ноября 2024Бывший СССР

На Украине признали попадания российских военных по ТЭС

Энергохолдинг ДТЭК заявил о серьезных повреждениях на ряде ТЭС Украины
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетВзрывы в Киеве

Фото: Сергей Батурин / РИА Новости

Украинский энергохолдинг ДТЭК заявил о серьезных повреждениях на ряде ТЭС, но не уточнил их местоположение и размер ущерба. Соответствующее сообщение опубликовано в Telegram-канале компании.

«Атакованы теплоэлектростанции ДТЭК. По предварительной информации, пострадавших нет. В результате атак было серьезно повреждено оборудование станций. После окончания обстрелов работники предприятий оперативно приступили к устранению их последствий и возобновлению работы оборудования», — говорится в публикации.

Ранее стало известно, что на всей территории Украины утром 17 ноября объявили воздушную тревогу. В этот же день сообщалось о взрывах в Киеве, Закарпатской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Львовской и других областях. Украинское Минэнерго уже проинформировало население об экстренных отключениях электроэнергии.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Армия России нанесла массированный удар по объектам энергетики Украины. В Киеве его назвали одним из самых масштабных

      В российском городе на секретном заводе нашли боеприпасы в танке

      Шестеро футболистов покинули расположение сборной России перед матчем с Сирией

      В Абхазии раскрыли план на случай отказа Бжании уйти в отставку

      В Госдуме дали один совет россиянкам со словами «пока рожалка работает»

      Медведев назвал причину инвестиций США в конфликт на Украине

      Протестующие в Абхазии начали демонтировать забор вокруг парламента

      Польша вернула самолеты на базы после безуспешной попытки перехвата бортов ВКС России

      В Абхазии раскрыли правовой способ выхода из кризиса

      Смолов сделал заявление в связи с пропажей часов за восемь миллионов рублей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше