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02:03, 17 ноября 2024Бывший СССР

На Украине раскрыли причину тревоги Зеленского

«Страна.ua»: Зеленский тревожится из-за стремления Запада закончить конфликт
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский выражает опасения, что в ближайшем будущем партнеры начнут вынуждать его пойти на переговоры для завершения конфликта с Россией. Об этом написало издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

В публикации журналисты раскрыли причину тревоги Зеленского и уточнили, что он тревожится из-за стремления Запада закончить конфликт. Кроме того, его беспокоят кадровые назначения избранного президента США Дональда Трампа.

«А звонок Шольца Путину <…> также дает основания полагать, что и власти важнейшей страны ЕС выступают за переговоры», — отметили авторы.

Ранее Зеленский допустил возможность мирного урегулирования конфликта с Россией, если Киев «усилят» третьи страны. По его мнению, если «Украина не будет сильной», инициатива станет для страны проигрышной.

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