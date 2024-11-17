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20:34, 17 ноября 2024Бывший СССР

На Украине возобновят отключения электричества

«Укрэнерго»: на Украине 18 ноября возобновят отключения электричества
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

На Украине в понедельник, 18 ноября, возобновят отключения света во всех регионах страны. Об этом сообщила Украинская национальная энергетическая компания «Укрэнерго» в Telegram.

«Завтра, 18 ноября, во всех регионах вынуждены будут применяться меры ограничения потребления. С 6:00 до 22:00 будут действовать две очереди отключений одновременно», — говорится в заявлении «Укрэнерго».

В украинской энергетической компании уточнили, что причиной отключений электричества стало повреждение энергообъектов. Жителей страны также призвали не включать одновременно несколько мощных электроприборов.

Ранее стало известно о массированной атаке армии России по критически важным объектам на территории Украины. Сообщалось, что часть ударов была нанесена по объектам энергетической инфраструктуры. После этого в стране начали вводить экстренные отключения света.

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