Журналист Боуз: Европейский союз уничтожает сам себя, помогая Украине

Европейский союз (ЕС), помогая Украине, несет огромные убытки, заявил ирландский журналист Чей Боуз на своей странице в социальной сети X.

«США откажутся от них [Украины], как это было в Афганистане, Вьетнаме, Ираке, Ливии», — заявил он. По его словам, за все придется платить Евросоюзу, который «в конечном итоге уничтожит самого себя».

Боуз добавил, что НАТО дает Киеву ложные представления по вопросу безопасности, стремясь расширить конфликт и спровоцировать российскую сторону на более решительные действия. Он назвал Североатлантический альянс «бумажным тигренком».

Ранее бывший разведчик США Скотт Риттер заявил, что Россия уже победила в конфликте с Украиной. По его мнению, сейчас у Вашингтона есть возможность подвести черту и сформировать новые рабочие отношения с Россией.