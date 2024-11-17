Бывший разведчик США Скотт Риттер заявил, что Россия уже победила в конфликте с Украиной. Об этом он высказался в интервью журналистке Рэйчел Блевинс, опубликованном на YouTube.
По мнению Риттера, сейчас у Вашингтона есть возможность подвести черту и сформировать новые рабочие отношения с Россией. Лучший способ сделать это — завершить кризис, признав стратегическое поражение Украины и НАТО. Он также назвал Москву победителем в конфликте с Киевом.
«При любом исходе невозможно изменить реальное положение дел — Россия выиграла <...>, поэтому Россия получает право в значительной степени диктовать условия прекращения конфликта», — отметил экс-разведчик.
Ранее в Пентагоне назвали исход конфликта на Украине. Глава ведомства Ллойд Остин заверил, что кризис завершится мирными переговорами.