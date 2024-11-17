Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:23, 17 ноября 2024Мир

В США назвали Россию победителем в конфликте с Украиной

Экс-разведчик США Риттер назвал Россию победителем в конфликте с Украиной
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Unsplash

Бывший разведчик США Скотт Риттер заявил, что Россия уже победила в конфликте с Украиной. Об этом он высказался в интервью журналистке Рэйчел Блевинс, опубликованном на YouTube.

По мнению Риттера, сейчас у Вашингтона есть возможность подвести черту и сформировать новые рабочие отношения с Россией. Лучший способ сделать это — завершить кризис, признав стратегическое поражение Украины и НАТО. Он также назвал Москву победителем в конфликте с Киевом.

«При любом исходе невозможно изменить реальное положение дел — Россия выиграла <...>, поэтому Россия получает право в значительной степени диктовать условия прекращения конфликта», — отметил экс-разведчик.

Ранее в Пентагоне назвали исход конфликта на Украине. Глава ведомства Ллойд Остин заверил, что кризис завершится мирными переговорами.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      СК начал проверку по факту гибели Шклярова. Причиной смерти премьера Мариинского театра мог стать несчастный случай

      Подпольщик заявил об особом режиме для иностранцев в Одесской области

      В Пентагоне отказались комментировать возможность развертывания гиперзвукового оружия

      В России заявили о возможности размещения в Польше американских ракет с ядерным зарядом

      Политолог рассказал о желании Запада держать Венгрию и Грузию под контролем

      НАТО назвали бумажным тигренком

      Остин отказался говорить о кандидате Трампа на должность главы Пентагона

      Мужчина получил травму головы в результате взрыва беспилотника в Ижевске

      Си Цзиньпин высказался о доверии в отношениях Китая с США

      В США раскрыли план Байдена переложить вину за поражение Украины на Трампа

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше