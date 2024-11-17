В Пентагоне назвали исход конфликта на Украине

Шеф Пентагона Остин: конфликт на Украине завершится переговорами

Министр обороны США Ллойд Остин на пресс-конференции в австралийском городе Дарвин предположил, каким образом закончится конфликт на Украине. Его слова приводит ТАСС.

Остин назвал исход конфликта на Украине и подчеркнул, что кризис завершится переговорами.

«Мы хотим быть уверены, что Украина находится в наилучшем положении для того, чтобы защищать свои интересы, как бы это [конфликт] ни разрешилось в будущем», — отметил шеф Пентагона.

Избранный президент США Дональд Трамп неоднократно обещал, что остановит боевые действия на Украине «в течение 24 часов». Он заверял, что «хорошо знает» российского и украинского лидеров Владимира Путина и Владимира Зеленского, поэтому урегулирует кризис еще до инаугурации в январе 2025 года.