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06:53, 17 ноября 2024Мир

В Пентагоне назвали исход конфликта на Украине

Шеф Пентагона Остин: конфликт на Украине завершится переговорами
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Ллойд Остин

Ллойд Остин. Фото: Ints Kalnins / Reuters

Министр обороны США Ллойд Остин на пресс-конференции в австралийском городе Дарвин предположил, каким образом закончится конфликт на Украине. Его слова приводит ТАСС.

Остин назвал исход конфликта на Украине и подчеркнул, что кризис завершится переговорами.

«Мы хотим быть уверены, что Украина находится в наилучшем положении для того, чтобы защищать свои интересы, как бы это [конфликт] ни разрешилось в будущем», — отметил шеф Пентагона.

Избранный президент США Дональд Трамп неоднократно обещал, что остановит боевые действия на Украине «в течение 24 часов». Он заверял, что «хорошо знает» российского и украинского лидеров Владимира Путина и Владимира Зеленского, поэтому урегулирует кризис еще до инаугурации в январе 2025 года.

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