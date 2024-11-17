Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
21:23, 17 ноября 2024Бывший СССР

Офицер ВСУ обвинил украинских военных в бегстве из окопов при появлении российских бойцов

Офицер ВСУ заявил, что военные бегут из окопов при появлении российских бойцов
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Diego Herrera / Globallookpress.com

Офицер Вооруженных сил Украины в беседе с изданием «Бабель» на условиях анонимности обвинил военных ВСУ в том, что они бегут из окопов при появлении российских бойцов. Публикацию цитирует РИА Новости.

«Как только русские запрыгивают в наш окоп, наши ребята оттуда выпрыгивают и убегают», — заявил военнослужащий. Он объяснил бегство с позиций не только недостатком подготовки, но и неуверенностью в качественной работе артиллерии.

По словам офицера, если артиллерия молчит, дроны не летают, а российские военные уже в 50 метрах, солдатам ВСУ кажется, что они остались одни, без поддержки.

Ранее украинский военнопленный Вячеслав Гаманец заявил, что командиры ВСУ употребляют алкоголь и наркотики. Он признался, что в его подразделении многие принимали запрещенные вещества.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Байден впервые санкционировал применение Украиной дальнобойных ракет по России

      Трамп установил рекорд по скорости формирования правительства

      Целью удара Израиля по Бейруту был лидер суннитской группировки

      Пушилин сообщил о продвижении российских войск в ДНР

      Влияние разрешения США дальнобойных ударов по России оценили

      Британский премьер отказался звонить Путину по примеру Шольца

      Черчесов установил антирекорд Лиги наций

      Названа зона действия дальнобойных американских ракет ATACMS на территории России

      Макрон оценил возможность переговоров с Путиным

      МАГАТЭ сообщило о работающих на полную мощь реакторах на Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше