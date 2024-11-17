Офицер ВСУ обвинил украинских военных в бегстве из окопов при появлении российских бойцов

Офицер ВСУ заявил, что военные бегут из окопов при появлении российских бойцов

Офицер Вооруженных сил Украины в беседе с изданием «Бабель» на условиях анонимности обвинил военных ВСУ в том, что они бегут из окопов при появлении российских бойцов. Публикацию цитирует РИА Новости.

«Как только русские запрыгивают в наш окоп, наши ребята оттуда выпрыгивают и убегают», — заявил военнослужащий. Он объяснил бегство с позиций не только недостатком подготовки, но и неуверенностью в качественной работе артиллерии.

По словам офицера, если артиллерия молчит, дроны не летают, а российские военные уже в 50 метрах, солдатам ВСУ кажется, что они остались одни, без поддержки.

Ранее украинский военнопленный Вячеслав Гаманец заявил, что командиры ВСУ употребляют алкоголь и наркотики. Он признался, что в его подразделении многие принимали запрещенные вещества.

