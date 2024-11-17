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15:13, 17 ноября 2024Бывший СССР

Оппозицию Абхазии обвинили в попытке испортить отношения с Россией

В инфоцентре президента Абхазии пожаловались на попытки ухудшить отношения с РФ
Лилиана Набиуллина (редактор)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Оппозиция Абхазии пытается развернуть в РФ кампанию по дезинформации, направленную на ухудшение отношений двух стран. Такое заявление опубликовано в Telegram-канале информационного центра президента Абхазии Аслана Бжании.

Действия абхазской оппозиции вышли за рамки «манипулирования общественным мнением внутри страны» и распространились на партнеров в России, следует из публикации. Отношениям двух стран таким образом пытаются нанести вред, подчеркивается там.

Протестующие распространяют неверную информацию о позиции РФ относительно текущего кризиса, отметили представители инфоцентра. Все это, на их взгляд, говорит о попытках вселить недоверие к гарантиям безопасности и финансовой поддержки, предоставляемых российской стороной.

Ранее стало известно, что в воскресенье, 17 ноября, участники протестов в Абхазии стали демонтировать забор вокруг парламента республики. С его помощью власти региона «оградились от народа», пояснили там.

Беспорядки в столице Абхазии Сухуме связаны с инвестиционным соглашением, подписанным между Россией и Абхазией 30 октября. Оппозиционные представители в регионе посчитали, что оно может привести к распродаже ресурсов республики, а также создать угрозу ее суверенитету.

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