Ослабление Украины признали условием успеха мирного плана Трампа

CNN: Трамп может использовать ослабление Украины для мирного урегулирования

Избранный президент США республиканец Дональд Трамп может использовать ослабление Украины для того, чтобы ввести в действие собственный план мирного урегулирования и тем самым добиться соглашения между Москвой и Киевом. Об этом заявили политические обозреватели телеканала CNN.

По их мнению республиканцы, которые получили большинство мест в Конгрессе США по итогам недавних выборов, не поддержат продолжение денежной и военной помощи Киеву на фоне его неудач на фронте и проблем с людскими ресурсами, что в конечном итоге также приведет к значительному ослаблению Украины. Это, в свою очередь, подведет украинские власти к необходимости скорейшего соглашения с Москвой, уверены аналитики.

Ранее стало известно, что Трамп намерен «усадить Россию и Украину за стол переговоров» в первый же день работы на своем посту. Позднее Зеленский ответил на вопрос, о том, ставил ли республиканец перед Украиной требования об участии в переговорах. Украинский лидер подчеркнул, что с Киевом не работает риторика «садись и слушай».

