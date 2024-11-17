Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:08, 17 ноября 2024Мир

Остин отказался говорить о кандидате Трампа на должность главы Пентагона

Остин не захотел высказываться о кандидате Трампа на должность главы Пентагона
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Пит Хегсет

Пит Хегсет. Фото: Michael Brochstein / Globallookpress.com

Министр обороны Соединенных Штатов ллойд Остин не стал отвечать на вопрос о том, подходит ли выдвинутая избранным президентом США Дональдом Трампом кандидатура телеведущего Пита Хегсета на должность шефа Пентагона. Об этом пишет ТАСС.

В ходе пресс-конференции в австралийском городе Дарвин Остина спросили о том, достаточно ли Хегсет квалифицирован для того, чтобы руководить военным ведомством. «Я только лишь подчеркну, что это прерогатива избранного президента — назначать в свой кабинет тех, кого он сочтет нужным», — уточнил он.

Что касается американского министерства обороны, «то мы по-прежнему нацелены на плавную и эффективную передачу власти новой администрации», уточнил Ллойд Остин.

Ранее Трамп предложил американского телеведущего и бывшего военного Пита Хегсета на пост главы Пентагона. Политик уверен, что Хегсет «жесткий, умный и верит в то, что Америка должна быть на первом месте». Отмечается, что ведущий служил в армии США, в том числе в тюрьме Гуантанамо, Афганистане и Ираке.

Несколькими днями ранее издание Daily Express написало, что предложенный Дональдом Трампом на пост шефа Пентагона Пит Хегсет в 2015 году попал топором в музыканта. Хегсет метнул топор, но вместо мишени попал древком в руку исполнителя.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      СК начал проверку по факту гибели Шклярова. Причиной смерти премьера Мариинского театра мог стать несчастный случай

      Подпольщик заявил об особом режиме для иностранцев в Одесской области

      В Пентагоне отказались комментировать возможность развертывания гиперзвукового оружия

      В России заявили о возможности размещения в Польше американских ракет с ядерным зарядом

      Политолог рассказал о желании Запада держать Венгрию и Грузию под контролем

      НАТО назвали бумажным тигренком

      Остин отказался говорить о кандидате Трампа на должность главы Пентагона

      Мужчина получил травму головы в результате взрыва беспилотника в Ижевске

      Си Цзиньпин высказался о доверии в отношениях Китая с США

      В США раскрыли план Байдена переложить вину за поражение Украины на Трампа

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше