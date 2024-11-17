Остин отказался говорить о кандидате Трампа на должность главы Пентагона

Министр обороны Соединенных Штатов ллойд Остин не стал отвечать на вопрос о том, подходит ли выдвинутая избранным президентом США Дональдом Трампом кандидатура телеведущего Пита Хегсета на должность шефа Пентагона. Об этом пишет ТАСС.
В ходе пресс-конференции в австралийском городе Дарвин Остина спросили о том, достаточно ли Хегсет квалифицирован для того, чтобы руководить военным ведомством. «Я только лишь подчеркну, что это прерогатива избранного президента — назначать в свой кабинет тех, кого он сочтет нужным», — уточнил он.
Что касается американского министерства обороны, «то мы по-прежнему нацелены на плавную и эффективную передачу власти новой администрации», уточнил Ллойд Остин.
Ранее Трамп предложил американского телеведущего и бывшего военного Пита Хегсета на пост главы Пентагона. Политик уверен, что Хегсет «жесткий, умный и верит в то, что Америка должна быть на первом месте». Отмечается, что ведущий служил в армии США, в том числе в тюрьме Гуантанамо, Афганистане и Ираке.
Несколькими днями ранее издание Daily Express написало, что предложенный Дональдом Трампом на пост шефа Пентагона Пит Хегсет в 2015 году попал топором в музыканта. Хегсет метнул топор, но вместо мишени попал древком в руку исполнителя.