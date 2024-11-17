Оценено влияние Трампа на украинский конфликт

Майкл Калви предрек сложные переговоры между странами из-за конфликта на Украине

C приходом к власти в США Дональда Трампа конфликт между Россией и Украиной завершится быстрее, но обернется катастрофой для всех, особенно для украинской стороны. Такой прогноз в интервью Financial Times озвучил американский инвестор и основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви.

При этом он выразил надежду на то, что действия нового руководства США будут направлены не только на прекращение огня, но и на достижение более масштабного соглашения, которое приведет к полному прекращению военных действий. Но этому будут предшествовать сложные переговоры, дал понять инвестор.

Также спикер раскритиковал холодный подход, с которым в странах Запада встретили уехавших из России предпринимателей. На его взгляд, такое отношение не является верным и любая страна, понимающая, как работает современная экономика, «встала бы на колени, чтобы нанять этих людей». Несмотря на хорошее отношение к русским бизнесменам, прогноз Калви по поводу самой России оказался пессимистичным. С ней можно будет сотрудничать через 10-20 лет, полагает он.

Ранее стало известно о снятии судимости с Калви в России. Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) исключила его имя из реестра осужденных, аргументировав это истечением испытательного срока. Сам предприниматель покинул страну до начала специальной военной операции. В августе 2021 года его приговорили к условному наказанию по делу о растрате 2,5 миллиарда рублей банка «Восточный». Бизнесмен возместил банку нанесенный ущерб.