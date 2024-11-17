Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:24, 17 ноября 2024Экономика

Оценено влияние Трампа на украинский конфликт

Майкл Калви предрек сложные переговоры между странами из-за конфликта на Украине
Лилиана Набиуллина (редактор)

Фото: Julia Demaree Nikhinson / AP

C приходом к власти в США Дональда Трампа конфликт между Россией и Украиной завершится быстрее, но обернется катастрофой для всех, особенно для украинской стороны. Такой прогноз в интервью Financial Times озвучил американский инвестор и основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви.

При этом он выразил надежду на то, что действия нового руководства США будут направлены не только на прекращение огня, но и на достижение более масштабного соглашения, которое приведет к полному прекращению военных действий. Но этому будут предшествовать сложные переговоры, дал понять инвестор.

Также спикер раскритиковал холодный подход, с которым в странах Запада встретили уехавших из России предпринимателей. На его взгляд, такое отношение не является верным и любая страна, понимающая, как работает современная экономика, «встала бы на колени, чтобы нанять этих людей». Несмотря на хорошее отношение к русским бизнесменам, прогноз Калви по поводу самой России оказался пессимистичным. С ней можно будет сотрудничать через 10-20 лет, полагает он.

Ранее стало известно о снятии судимости с Калви в России. Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) исключила его имя из реестра осужденных, аргументировав это истечением испытательного срока. Сам предприниматель покинул страну до начала специальной военной операции. В августе 2021 года его приговорили к условному наказанию по делу о растрате 2,5 миллиарда рублей банка «Восточный». Бизнесмен возместил банку нанесенный ущерб.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      На секретном заводе в Екатеринбурге нашли боеприпасы в танке. Что об этом известно?

      Экс-глава МИД Австрии спрогнозировала массовое банкротство жителей без российского газа

      Известная певица отказалась возвращаться в Россию

      Ударившего девочку в живот мигранта отправили под домашний арест

      В СК возбудили уголовное дело по факту гибели журналистки из-за удара дрона

      В Ростовской области при пожаре сгорели двое детей

      На Земле появилась первая бессмертная муха

      Оценено влияние Трампа на украинский конфликт

      В Подмосковье мужчина угнал маршрутку и устроил ДТП при побеге от полиции

      «Зеленые» утвердили кандидатуру на пост канцлера ФРГ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше