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21:20, 20 мая 2024Силовые структуры

С основателя Baring Vostok сняли судимость

Reuters: ФСИН исключила основателя Baring Vostok Калви из списка осужденных

Фото: Tatyana Makeyeva / Reuters

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) исключила основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви из реестра осужденных. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на соответствующий документ.

Отмечается, что 5 апреля 2024 года истек испытательный срок, в связи с чем с Калви была снята судимость. При этом предприниматель покинул Россию до начала специальной военной операции.

«Я рад, что несправедливый и незаконный приговор по моему делу наконец-то был снят и аннулирован», — заявил бизнесмен.

Ранее 1 февраля сообщалось, что судебная коллегия по уголовным делам Второго кассационного суда общей юрисдикции сократила американскому инвестору Майклу Калви условный срок после того, как он признал вину по делу о растрате 2,5 миллиарда банка «Восточный». Позднее адвокат осужденного опроверг информацию о признании вины.

В 2021-м Калви был признан виновным в растрате в особо крупном размере. Его приговорили к 5,5 года условно, а его партнера — к 4,5 года колонии условно.

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      Евгений Силаев
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