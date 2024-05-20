С основателя Baring Vostok сняли судимость

Reuters: ФСИН исключила основателя Baring Vostok Калви из списка осужденных

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) исключила основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви из реестра осужденных. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на соответствующий документ.

Отмечается, что 5 апреля 2024 года истек испытательный срок, в связи с чем с Калви была снята судимость. При этом предприниматель покинул Россию до начала специальной военной операции.

«Я рад, что несправедливый и незаконный приговор по моему делу наконец-то был снят и аннулирован», — заявил бизнесмен.

Ранее 1 февраля сообщалось, что судебная коллегия по уголовным делам Второго кассационного суда общей юрисдикции сократила американскому инвестору Майклу Калви условный срок после того, как он признал вину по делу о растрате 2,5 миллиарда банка «Восточный». Позднее адвокат осужденного опроверг информацию о признании вины.

В 2021-м Калви был признан виновным в растрате в особо крупном размере. Его приговорили к 5,5 года условно, а его партнера — к 4,5 года колонии условно.

