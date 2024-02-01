Американец Калви признал вину по делу о хищении миллиардов банка «Восточный»

Калви сократили срок после признания вины о хищении у банка «Восточный»

Американскому инвестору Майклу Калви сократили условный срок после того, как он признал вину по делу о растрате 2,5 миллиардов банка «Восточный». Об этом в четверг, 1 февраля, сообщает «Интерфакс».

Судебная коллегия по уголовным делам Второго кассационного суда общей юрисдикции смягчила гражданину США наказание на два месяца до четырех лет и четырех месяцев условно.

В феврале 2019 года в отношении Калви в России было заведено дело. Поводом для преследования стал кредит банка «Восточный» для «Первого коллекторского бюро» (ПКБ), который позднее погасили за счет акций компании. Тогда обвинение настаивало на том, что реальная стоимость пакета акций составляла 600 тысяч рублей. Инвестор называл такую оценку недостоверной.

В 2021-м Калви был признан виновным в растрате в особо крупном размере, и его приговорили к 5,5 года условно, а его партнера — к 4,5 года колонии условно. При этом остальные участники дела были приговорены к условным срокам от 3,5 до 5 лет: Алексей Кордичев (3,5 года), Ваган Абгарян (4,5 года), Максим Владимиров (4 года) и Иван Зюзин (5 лет).