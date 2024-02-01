Адвокат опроверг признание вины инвестором Калви в хищении миллиардов

Адвокат инвестора Калви опроверг признание американцем вины

Адвокат американского инвестора Майкла Калви Тимофей Гриднев опроверг признание его клиентом вины в хищении миллиардов у банка «Восточный». Об этом в четверг, 1 февраля, сообщает «Интерфакс».

Защитник осужденного условно гражданина США заявил, что его клиент никогда не признавал вину и настаивает на своей невиновности. Адвокат Майкла Калви пояснил, что кассационная жалоба ставила вопрос о снижении наказания и испытательного срока в связи с личностью Майкла Калви и не затрагивала сущность приговора,

Ранее 1 февраля сообщалось, что судебная коллегия по уголовным делам Второго кассационного суда общей юрисдикции сократила американскому инвестору Майклу Калви условный срок после того, как он признал вину по делу о растрате 2,5 миллиардов банка «Восточный».

В 2021-м Калви был признан виновным в растрате в особо крупном размере, и его приговорили к 5,5 года условно, а его партнера — к 4,5 года колонии условно.