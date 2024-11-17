Первая леди Бразилии оскорбила Маска

Первая леди Бразилии выругалась матом на Маска в преддверии G20

Первая леди Бразилии Розанжела Лула да Силва в преддверии саммита G20 оскорбила американского бизнесмена Илона Маска. Об этом пишет Reuters.

Уточняется, что первая леди в ходе мероприятия в преддверии саммита высказалась в защиту регулирования соцсетей для борьбы с дезинформацией. Во время ее речи прозвучал корабельный гудок, и она пошутила: «Думаю, это Илон Маск».

Она также добавила, что не боится предпринимателя. «Пошел ты ***, Илон Маск», — сказала Лула да Силва.

Предприниматель отреагировал на ее слова в соцсети X смеющимся эмодзи. Помимо того, он предрек главе Бразилии поражение на следующих президентских выборах.

В октябре Бразилия разрешила возобновить работу X в стране после выполнения Маском судебных решений.

Верховный суд Бразилии в августе предписал немедленно приостановить деятельность социальной сети Х. Решение последовало за отказом Маска назначить юридического представителя платформы в Бразилии.