Песков оценил решение США проверить подаренный Путиным Трампу мяч

Песков: Россия предполагала, что США проверят подаренный Путиным Трампу мяч

Москва предполагала, что США будут проверять на шпионские устройства мяч, подаренный президентом России Владимиром Путиным своему американскому коллеге Дональду Трампу в 2018 году. Об этом пишет ТАСС.

«Не первый год уже на тот момент работали с американцами и знали, что так и будет», — оценил решение Вашингтона официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Президент России в июле 2018 года на встрече в Хельсинки вручил Трампу официальный мяч чемпионата мира по футболу-2018. Позднее стало известно, что подарок проверили на безопасность. При этом в Секретной службе указали, что это стандартная процедура проверки всех подарков президенту страны.

Кроме того, сообщалось, что в мяче был обнаружен NFC-чип, позволяющий получить доступ к эксклюзивному контенту. Уточнялось, что, согласно пресс-релизу на сайте Международной федерации футбольных ассоциаций, подобные мячи действительно оснащают NFC-чипом.