Политолог рассказал о желании Запада держать Венгрию и Грузию под контролем

Политолог Варга: Запад хочет держать Венгрию и Грузию под контролем

Пример Грузии и Венгрии говорит о том, что Запад хочет держать их под контролем. Такое мнение высказал посол, доктор по теории международных отношений Дьердь Варга, пишет РИА Новости.

«В Венгрии нам не хочется стать участником этой войны, этого конфликта: ни по санкциям, ни по вооружению, ни по последствиям. И Грузия, я думаю, что правительство Грузии имеет такой же подход», — рассказал политолог.

По его словам, оба правительства приняли закон, как сделать прозрачным финансирование внешних фондов, политических и общественных организаций. Варга напомнил, что Брюссель подал в суд на Венгрию из-за закона о «национальном суверенитете». Речь идет о финансировании извне организаций, деятельность которых может влиять на выборы. И в Грузии также приняли этот закон, уточнил эксперт.

Варга отметил, что есть моменты, которые указывают на то, что глобальный Запад, включая руководство ЕС, хотят влиять на ситуацию в странах, которые имеют или противоположную позицию, или отказываются от расходов на украинский конфликт. Суверенный подход Венгрии не нравится некоторым политикам, посетовал эксперт.

Ранее венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что правые партии, одержавшие победу на выборах в разных государствах Евросоюза, должны жестко выступить против продолжения правительствами военного конфликта на Украине. Он отметил, что взаимоотношения Европы и США также подверглись изменениям, в ЕС возникает новая политическая реальность.

Также Орбан выразил мнение, что победа Дональда Трампа на президентских выборах в США смогла приблизить мир на Украине сразу на семь миль.