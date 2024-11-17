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06:49, 17 ноября 2024Мир

Орбан призвал правые партии Европы сказать конфликту на Украине «нет»

Орбан: победившие в странах ЕС «правые» должны сказать конфликту на Украине нет
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Pool / Reuters

Правые партии, одержавшие победу на выборах в разных государствах Евросоюза (ЕС), должны жестко выступить против продолжения правительствами военного конфликта на Украине. К этому призвал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на выступлении в Париже на первой генеральной ассамблее партийного альянса «Патриоты Европы», цитирует MTI.

«Мы должны твердо заявить: нет гендерной пропаганде, нет войне (на Украине — прим. «Ленты.ру»), нет миграции», — подчеркнул глава венгерского правительства. Согласно его заявлению, взаимоотношения Европы и США также подверглись изменениям, в ЕС возникает новая политическая реальность.

По мнению Орбана, после успеха правых партий на выборах в Европарламент (ЕП), выборах в Нидерландах, Австрии и Чехии, а также избрания кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа президентом США патриотические силы движутся к созданию «большинства во всем мире».

Ранее Орбан призвал пересмотреть антироссийские санкции, приводящие к завышенным ценам на энергоносители, и «идиотские правила». По его словам, это подрывает экономический рост европейцев.

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