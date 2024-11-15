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12:31, 15 ноября 2024Мир

Орбан призвал пересмотреть антироссийские санкции и «идиотские правила»

Magyar Radio: Орбан заявил, что ЕС должен пересмотреть санкции против России
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Страны Европейского союза (ЕС) должны пересмотреть антироссийские санкции, приводящие к завышенным ценам на энергоносители, что подрывает экономический рост европейцев. С таким заявлением в эфире Magyar Radio на YouTube выступил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«Цены на энергоносители должны быть снижены во что бы то ни стало. Это означает, что санкции необходимо пересмотреть, потому что при нынешней политике санкций цены на энергоносители не упадут», — сказал он, отмечая, что американские компании платят за газ в четыре раза меньше, чем европейские предприятия.

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Орбан также назвал следующим важным шагом сокращение бюрократии, так как, по его словам, «существует множество идиотских правил».

Ранее Орбан сравнил нынешний кризис в ЕС, вызванный антироссийскими санкциями, с «воспалением легких».

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