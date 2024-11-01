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16:13, 1 ноября 2024Экономика

Экономический кризис в Европе сравнили с «воспалением легких»

Премьер Венгрии Орбан заявил об ухудшении экономического здоровья ряда стран ЕС
Анатолий Акулов (редактор)
Виктор Орбан

Виктор Орбан. Фото: Yves Herman / Reuters

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сравнил нынешний кризис в Евросоюзе (ЕС) с «воспалением легких», ухудшение экономического здоровья фиксируется в ряде стран блока. Слова главы правительства европейской страны приводит ТАСС.

Кризисная ситуация, по его мнению, фиксируется, в частности, в Германии, Австрии и других странах ЕС. Главной причиной ухудшения экономического положения Орбан назвал резкий рост цен на энергоносители, спровоцированный антироссийскими санкциями. «Европейская экономика страдает от воспаления легких, в ней существуют серьезные проблемы, неурядицы», — посетовал венгерский премьер.

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Он добавил, что на фоне роста затрат на энергоносители европейские предприятия стали менее конкурентоспособными на мировом рынке. По словам Орбана, компании из ЕС сейчас платят за газ в 3-4 раза больше, чем американские фирмы. В свою очередь, затраты на электроэнергии в Европе превышают аналогичный показатель в США вдвое-втрое. С учетом этого венгерский политик призвал власти ЕС сформировать новую энергетическую стратегию. «Европейскую экономику необходимо вновь сделать конкурентоспособной», — резюмировал Орбан.

Ранее вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек сравнил критическую зависимость от поставок российского газа в докризисные времена с «наркотическим допингом». По его словам, до 2022 года Германия излишне полагалась на импорт дешевых энергоносителей из РФ, а теперь вынуждена расплачиваться за свою опрометчивость конкурентоспособностью своей экономики. Другим вредным фактором для ВВП ФРГ он счел сильную экспортную зависимость от Китая. До этого глава Бундесбанка Йоахим Нагель назвал негативные последствия от начала боевых действий на востоке Украине корнем нынешних проблем крупнейшей экономики еврозоны.

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