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13:48, 1 ноября 2024Экономика

Германия признала критическую зависимость от российского «наркотика»

Вице-канцлер Хабек назвал российский газ и рынок КНР «наркотиками» для Германии
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Lisa Leutner / Reuters

Вице-канцлер Германии Роберт Хабек назвал российский природный газ и рынок Китая «наркотиками» для экономики ФРГ, являющейся крупнейшей в еврозоне. Его слова приводит Nikkei Asia.

Он пояснил, что немецкая экономика продолжительный период времени испытывала сильную зависимость от поставок дешевых энергоресурсов из России. В свою очередь, экспортоориентированные предприятия ФРГ в излишней степени полагались на «вечно процветающий» рынок Китая. «Внезапно вы понимаете, что на самом деле вы сидели на наркотическом допинге», — посетовал Хабек.

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По мнению вице-канцлера, результатом подобной зависимости в настоящее время стала потеря конкурентоспособности немецкой экономики. Россия резко сократила поставки энергоресурсов в страны Евросоюза (ЕС), а медленное восстановление ВВП КНР привело к снижению спроса на продукцию из ФРГ. «Германия расплачивается за чрезмерную зависимость (от поставок российских энергоресурсов — прим. «Ленты.ру») своей конкурентоспособностью», — резюмировал Хабек.

Ранее глава Федерального банка ФРГ (Бундесбанка) Йоахим Нагель назвал насмешкой предложение российской стороны о возобновлении торгово-экономического сотрудничества, в том числе в энергетической сфере. По его словам, все нынешние проблемы Германии были связаны с последствиями от начала боевых действий на востоке Украины. К настоящему времени, отметил глава регулятора, ФРГ хоть и удалось решить проблему нехватки энергии, однако ее экономика потеряла доверие бизнеса и инвесторов. На этом фоне предложение российского представителя в «Большой двадцатке» (G20) о международном сотрудничестве Нагель счел неприемлемым.

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