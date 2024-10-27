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12:42, 27 октября 2024Экономика

«Меня сводит с ума». Глава Бундесбанка пришел в ярость из-за призывов России к сотрудничеству. Что его разозлило?

Глава Бундесбанка Нагель назвал насмешкой предложение РФ сотрудничать

Фото: Samuel Rajkumar / Reuters

Глава Немецкого федерального банка (Бундесбанка) Йоахим Нагель пришел в ярость из-за предложения России о глобальном сотрудничестве. Он назвал насмешкой обращение российских властей к странам G20 («Большой двадцатки») с подобным призывом.

По словам Нагеля, экономические проблемы Германии связаны с конфликтом на Украине. Он считает, что на фоне боевых действий возникли опасения, что в крупнейшей экономике Европы может возникнуть дефицит энергии. Глава Бундесбанка указал, что хоть ФРГ и решила эту проблему, однако потеряла доверие бизнеса и потребителей. Также, заметил он, усилилась политическая напряженность и всплыли глубоко укоренившиеся в промышленной базе страны недостатки.

Мы не должны забывать, с чего все это началось (...) Спад в Германии начался весной 2022 года. И мы все знаем причину, по которой это произошло весной 2022 года

Йоахим Нагельглава Бундесбанка

Нагеля свели с ума слова российского представителя в G-20

Глава Бундесбанка признался, что его «сводят с ума» слова российского коллеги по G-20 о международном сотрудничестве. «Это действительно неприемлемо», — добавил он.

Фото: Urs Flüeler / Reuters

Нагель заметил, что в Европе существуют «структурные проблемы». Он призвал «найти умные способы», чтобы преодолеть их и «выйти на путь роста».

23–24 октября в Вашингтоне прошла встреча министров финансов и управляющих Центробанков стран «Большой двадцатки». Российскую делегацию на ней возглавлял заместитель министра финансов Иван Чебесков.

Глава Бундесбанка отказался считать экономику страны «больным человеком Европы»

В 2023 году Нагель отказался считать экономику Германии «больным человеком Европы». Он заверил, что вместо спада или рецессии в 2024-м ее ждет рост ВВП.

О возвращении статуса «больного человека Европы» применительно к экономике Германии эксперты заговорили после прогноза аналитиков Международного валютного фонда (МВФ) о том, что ВВП ФРГ с большой долей вероятности станет единственным среди валовых продуктов стран «Большой семерки», который сократится по итогам года.

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При этом в сентябре этого года власти Германии утратили надежду на рост экономики. Правительство ФРГ задумало снизить прогноз относительно роста крупнейшей экономики ЕС в лучшем случае до стагнации. Это будет означать еще один потерянный год для экономики, которая тяготится слабостью промышленного сектора на фоне прекращения поставок газа после начала украинского кризиса, а также слабым спросом со стороны Китая.

Правительство Германии также ухудшило прогнозы по экономическому росту и заявило, что в 2024 году ВВП сократится на 0,2 процента. По словам министра экономики ФРГ Роберта Хабека, стране предстоит решить ряд структурных проблем. В их числе отсутствие энергетической безопасности, чрезмерная бюрократия и нехватка квалифицированных рабочих. Ситуация также усугубляется из-за геополитической неопределенности.

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      Варвара Кошечкина
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