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16:29, 9 октября 2024Экономика

Ухудшился прогноз по росту экономики Германии

Bloomberg: в 2024 году ВВП Германии сократится на 0,2 процента

Фото: Patrick Pleul / Globallookpress.com

Правительство Германии ухудшило прогнозы по экономическому росту и заявило, что в 2024 году ВВП сократится на 0,2 процента. Об этом сообщило Bloomberg.

В 2023 году ВВП сократился на 0,3 процента. Тем не менее ожидается, что в 2025 году экономика ФРГ будет медленно восстанавливаться. По прогнозам ВВП вырастет на 1,1 процента, а в 2026 году — на 1,6 процента.

По словам министра экономики ФРГ Роберта Хабека, стране предстоит решить ряд структурных проблем. В их числе отсутствие энергетической безопасности, чрезмерная бюрократия и нехватка квалифицированных рабочих. Ситуация также усугубляется из-за геополитической неопределенности.

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«В разгар кризиса Германия и Европа оказались зажаты между Китаем и США и должны научиться отстаивать свои позиции», — констатировал Хабек.

Особенно сильно пострадал ключевой для ФРГ автомобильный сектор. Здесь и угрозы Volkswagen AG закрыть заводы, и решение Intel Corp. отложить строительство нового завода по производству полупроводников. Есть мнение, что экономика уже угодила в техническую рецессию.

Ранее руководитель бундесбанка Йоахим Нагель констатировал, что проявил неоправданный оптимизм, когда пророчил экономике ФРГ рост. Теперь он полагает, что в 2024 году ее ждет очередной спад. Риски такого развития событий вырастут, если кресло президента США возвратит себе республиканец Дональд Трамп.

Согласно информации Федерального статистического управления страны (Destatis), по итогам последнего месяца лета падение объемов заказов в обрабатывающей промышленности Германии достигло 5,8 процента в месячном выражении. Это оказалось самым резким снижением с начала 2024 года.

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