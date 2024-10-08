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17:25, 8 октября 2024Экономика

Германия забеспокоилась из-за возможного возвращения Трампа

Глава Бундесбанка Нагель: в 2024 году экономику Германии может ждать рецессия

Фото: Thomas Trutschel / Globallookpress.com

Глава Бундесбанка Йоахим Нагель признался, что смотрел на вещи слишком оптимистично, когда предсказывал экономике Германии рост. Об этом признании главы немецкого центрального банка сообщило издание Bloomberg.

Нагель констатировал, что, скорее всего, в 2024 году ФРГ ждет еще один спад. Вероятность такого развития событий увеличивается, если в США на выборах снова победит республиканец Дональд Трамп.

«Нельзя исключать, что в 2024 году нас ждет небольшая рецессия», — сказал Нагель.

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По его словам, очередное президентство Трампа может привести к еще большему протекционизму и торговым ограничениям, а это скверно отразится на глобальном экономическом росте.

Отмечается, что Бундесбанк еще в июне прогнозировал, что экономика вырастет на 0,3 процента, но уже в сентябре признал стагнацию ВВП и даже допустил его падение.

«К сожалению, даже президент Бундесбанка не всегда прав и, возможно, видел вещи слишком оптимистично», — сказал Нагель.

По данным Федерального статистического управления ФРГ, в августе падение объемов заказов в обрабатывающей промышленности этой европейской страны составило 5,8 процента в месячном выражении. Это оказалось самым резким сокращением с начала этого года. В годовом выражении спад оценивается почти в четыре процента.

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