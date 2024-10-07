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12:45, 7 октября 2024Экономика

Крупнейшая экономика Европы столкнулась с усилением кризиса

Destatis: объемы заказов в обрабатывающей промышленности ФРГ снизились на 5,8 %

Фото: Bjoern Stach / Imago / Globallookpress.com

По итогам августа падение объемов заказов в обрабатывающей промышленности Германии составило 5,8 процента в месячном выражении, что стало самым резким сокращением с начала 2024 года. Об усилении кризиса, с которым столкнулась крупнейшая экономика еврозоны, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Федерального статистического управления страны (Destatis).

В годовом выражении падение объемов заказов оказалось меньше и составило 3,9 процента, уточнили в немецком ведомстве. В июле динамика была противоположной. За второй летний месяц объемы заказов в обрабатывающей промышленности ФРГ увеличились на 3,9 процента в месячном и на 4,6 процента в годовом выражении.

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Негативную августовскую динамику в Destatis связали с рядом факторов. К числу основных причин аналитики отнесли получении большей части крупных заказов в июле. Речь идет, в частности, о договорах на производство судов, самолетов, железнодорожного транспорта и военной техники. Без учета крупных заказов спад в августе оказался бы не таким существенным и составил бы 3,4 процента. Кроме того, на динамику оказало влияние сокращение на 10,5 процента объемов заказов из стран еврозоны, резюмировали в ведомстве.

Ранее агентство Bloomberg сообщило о резком росте числа безработных в Германии. Так, по итогам сентября 2024 года суммарное количество нетрудоустроенных граждан ФРГ работоспособного возраста увеличилось на 17 тысяч. Достигнутый результат значительно превзошел ожидания опрошенных аналитиков, которые прогнозировали прирост на 3,5 тысячи. Эксперты связали подобную динамику с острой нехваткой квалифицированного персонала в ключевых отраслях немецкой экономики, включая химическую и автомобильную промышленность, а также сектор электрооборудования.

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      Анатолий Акулов
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