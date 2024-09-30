Экономические перспективы Германии сочли безнадежными

Bloomberg: Германия потеряла надежду на экономический рост в 2024 году

Власти Германии утратили надежду на рост экономики в 2024 году. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

По информации источников агентства, правительство ФРГ задумало снизить прогноз относительно роста крупнейшей экономики ЕС в лучшем случае до стагнации, хотя ранее оно ожидало хотя бы 0,3 процента. Это будет означать еще один потерянный год для экономики, которая тяготится слабостью промышленного сектора на фоне прекращения поставок газа после начала украинского кризиса, а также слабым спросом со стороны Китая.

Перспектива отсутствия роста станет фактическим признанием поражения коалиционного правительства и очередным ударом по репутации канцлера Олафа Шольца в ситуации, когда до выборов осталось меньше года. Есть мнение, что теперь ему будет сложно добиться серьезной поддержки избирателей, недовольство которых уже проявилось во время последних выборов в Европейский парламент и в восточных землях ФРГ.

О трудностях, которые обрушились на экономику, свидетельствует череда плохих новостей: от угрозы Volkswagen AG закрыть заводы в Германии до решения Intel Corp не торопиться с инвестициями в размере 30 миллиардов евро в новый завод по производству микросхем на востоке страны.

Есть мнение, что все эти факторы, а также риск возращения республиканца Дональда Трампа в Белый дом, означают, что Германия движется к идеальному шторму, когда ВВП упадет еще сильнее.

Ранее сообщалось о резком росте числа безработных в ФРГ. Хотя эксперты предполагали, что соответствующий показатель вырастет на 3,5 тысячи человек, в действительности он увеличился на 17 тысяч.

В Бундесбанке пока не ждут серьезного экономического спада, однако допускают, что Германия уже угодила в рецессию и в III квартале ей предстоит еще одно снижение.