Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:47, 30 сентября 2024Экономика

Экономические перспективы Германии сочли безнадежными

Bloomberg: Германия потеряла надежду на экономический рост в 2024 году

Фото: Ralph Orlowski / Reuters

Власти Германии утратили надежду на рост экономики в 2024 году. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

По информации источников агентства, правительство ФРГ задумало снизить прогноз относительно роста крупнейшей экономики ЕС в лучшем случае до стагнации, хотя ранее оно ожидало хотя бы 0,3 процента. Это будет означать еще один потерянный год для экономики, которая тяготится слабостью промышленного сектора на фоне прекращения поставок газа после начала украинского кризиса, а также слабым спросом со стороны Китая.

Перспектива отсутствия роста станет фактическим признанием поражения коалиционного правительства и очередным ударом по репутации канцлера Олафа Шольца в ситуации, когда до выборов осталось меньше года. Есть мнение, что теперь ему будет сложно добиться серьезной поддержки избирателей, недовольство которых уже проявилось во время последних выборов в Европейский парламент и в восточных землях ФРГ.

Материалы по теме:
Китай ограничил поставки двух важнейших для Запада металлов. Почему внезапное решение Пекина озадачило военных США?
Китай ограничил поставки двух важнейших для Запада металлов.Почему внезапное решение Пекина озадачило военных США?
8 сентября 2023
Германия решила упростить выдачу гражданства. Как страна пытается спасти свою экономику за счет мигрантов?
Германия решила упростить выдачу гражданства.Как страна пытается спасти свою экономику за счет мигрантов?
2 февраля 2024

О трудностях, которые обрушились на экономику, свидетельствует череда плохих новостей: от угрозы Volkswagen AG закрыть заводы в Германии до решения Intel Corp не торопиться с инвестициями в размере 30 миллиардов евро в новый завод по производству микросхем на востоке страны.

Есть мнение, что все эти факторы, а также риск возращения республиканца Дональда Трампа в Белый дом, означают, что Германия движется к идеальному шторму, когда ВВП упадет еще сильнее.

Ранее сообщалось о резком росте числа безработных в ФРГ. Хотя эксперты предполагали, что соответствующий показатель вырастет на 3,5 тысячи человек, в действительности он увеличился на 17 тысяч.

В Бундесбанке пока не ждут серьезного экономического спада, однако допускают, что Германия уже угодила в рецессию и в III квартале ей предстоит еще одно снижение.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Кирилл Луцюк
      Обсудить
      Последние новости

      Глава офиса Зеленского высказался о его визите в США. Тот представлял американской власти свой «план победы»

      Экс-советника главы российского региона осудили за взятку 23 миллиона рублей

      В московском метро пассажир ударил другого ногой в спину и попал на видео

      Вооруженные иностранцы совершили налеты на ресторан русской кухни в Таиланде

      Пушилин рассказал о сети подземных туннелей в Угледаре

      57-летняя Памела Андерсон вышла в свет без макияжа и восхитила фанатов

      В Подмосковье появились тысячи новых контейнеров для приема текстиля

      В Госдуме высказались о судьбе выдворяемых из России мигрантов

      Назван комфортный для выплаты ипотеки доход

      Discord оштрафовали в России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше