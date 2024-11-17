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14:26, 17 ноября 2024Мир

Польша вернула самолеты на базы после безуспешной попытки перехвата бортов ВКС России

ВВС Польши вернули на аэродромы самолеты, поднятые из-за активности ВКС России
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Оперативное командование Вооруженных сил Польши сообщило, что приказало вернуть самолеты Военно-воздушных сил (ВВС) страны на аэродромы базирования после того, как те были подняты в воздух из-за активности Воздушно-космических сил (ВКС) России в воздушном пространстве Украины. Об этом сообщает агентство Anadolu.

«В связи с прекращением ударов России по целям на Украине операция военной авиации в польском воздушном пространстве была прекращена, а привлекаемые силы и средства вернулись к стандартной оперативной деятельности. Войско Польское постоянно следит за ситуацией на территории Украины и находится в постоянной готовности обеспечить безопасность польского воздушного пространства», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Российской Федерации нанесли массированный удар по критически важным объектам на Украине. Взрывы прогремели в ряде крупных городов страны: Киеве, Днепре, Кривом Роге, Николаеве, Одессе и других.

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