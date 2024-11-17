Появились подробности о конфликте таксиста и выкинутого им из машины инвалида СВО

Выкинутый из машины боец СВО: таксист в Солнечногорске требовал оплату наличными

Ставший инвалидом после специальной военной операции (СВО) боец заявил, что таксист в Солнечногорске, который выкинул его из машины на обочину Ленинградского шоссе, разозлился, когда произошел сбой в приложении, и требовал оплату наличными. Такие подробности о конфликте появились у RT.

Пострадавший отметил, что у него стояла безналичная оплата в приложении, деньги списались, однако способ оплаты сменился на наличные. Пассажир обратился в службу поддержки.

В это время, по словам военного, водитель начал требовать, чтобы он покинул авто. «Я ответил, что на костылях-то хожу с трудом», — поделился боец.

Затем таксист сначала выкинул из салона костыли, после начал тянуть россиянина за куртку, выбил из рук смартфон. «Он порвал мне куртку, стянул ее с меня. В итоге я остался в футболке», — добавил пострадавший.

Несчастному помог проезжавший мимо водитель, который вызвал медиков. Деньги за поездку уже вернулись на карту клиента такси.

Он подписал контракт с Минобороны в 2023 году, спустя некоторое время подорвался на мине в бою, сейчас ждет ампутации стопы из-за загноения.

До этого стало известно, что в Подмосковье задержали таксиста, который выкинул из машины военного, ставшего инвалидом.