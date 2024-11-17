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11:56, 17 ноября 2024Мир

Премьер-министр Словакии заявил о спецоперации между США и Россией

Премьер-министр Словакии Фицо заявил об идущей спецоперации между США и Россией
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)
СюжетВыборы президента США 2024
Роберт Фицо

Роберт Фицо. Фото: Yulii Zozulia / Globallookpress.com

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил об идущей спецоперации между США и Россией. Его комментарий приводит ТАСС.

Политик отметил, что по Украине необходимы переговоры. По мнению Фицо, финансовые и военные ресурсы Европы из-за ситуации на Украине истощены.

До этого премьер Словакии пообещал сопротивляться вступлению Украины в НАТО.

Он допустил, что членство Киева в альянсе способно привести к третьей мировой войне. В то же время Фицо не против вступления Украины в Европейский союз .

Ранее политик раскрыл реакцию президента Украины Владимира Зеленского на победу политика Дональда Трампа на выборах в США. Фицо уверен, что Зеленский оказался шокирован триумфом Трампа в ходе американских выборов.

Кроме того, Фицо поставил под сомнение слова Трампа о том, что ему удастся решить украинский конфликт в течение суток.

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