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10:26, 17 ноября 2024Россия

Пропавшую после приема у стоматолога российскую школьницу нашли спустя два месяца

В Перми нашли живой пропавшую после приема у стоматолога 15-летнюю школьницу
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Павел Львов / РИА Новости

В Перми нашли живой 15-летнюю школьницу, которая пропала после приема у стоматолога. Об этом сообщила приемная мать несовершеннолетней россиянки в беседе с aif.ru.

Женщина пояснила, что девятиклассница сбежала из дома 12 сентября. Девочка объявила родительнице, что после школы отправится на прием к стоматологу, но домой так и не вернулась. Два месяца школьницу искали полицейские и волонтеры.

Мать отметила, что девочку обнаружили в Перми — она сняла квартиру вместе с подругой и начала подрабатывать.

После всей истории россиянка решила отказаться от опеки над девочкой и намерена отправить ее в детский дом. Известно, что школьница до этого несколько раз исчезала, никого не предупредив.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге 14-летняя школьница сбежала из дома в барак и заявила об изнасиловании девятиклассником.

ЖЗЛ
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