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00:14, 18 ноября 2024Бывший СССР

В Раде призвали учесть позицию Трампа при использовании ATACMS

Депутат Рады Гончаренко призвал учесть позицию Трампа при использовании ATACMS
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Global Look Press

Депутат Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), комментируя сообщения СМИ о разрешении американским президентом Джо Байденом использования Украиной дальнобойных ракет ATACMS для ударов по территории РФ, призвал Киев учитывать позицию будущего главы США Дональда Трампа. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Политик отметил, что Украина попала в сложное положение. Он призвал быть осторожными.

«Мы должны правильно использовать эти ракеты. Особенно стоит учесть позицию будущей администрации президента Трампа», — подчеркнул депутат.

Ранее Байден впервые разрешил применение Украиной ATACMS по территории России. Решение было принято на фоне того, что Москва якобы задействовала в боях в Курской области войска КНДР.

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