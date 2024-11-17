В Раде призвали учесть позицию Трампа при использовании ATACMS

Депутат Рады Гончаренко призвал учесть позицию Трампа при использовании ATACMS

Депутат Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), комментируя сообщения СМИ о разрешении американским президентом Джо Байденом использования Украиной дальнобойных ракет ATACMS для ударов по территории РФ, призвал Киев учитывать позицию будущего главы США Дональда Трампа. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Политик отметил, что Украина попала в сложное положение. Он призвал быть осторожными.

«Мы должны правильно использовать эти ракеты. Особенно стоит учесть позицию будущей администрации президента Трампа», — подчеркнул депутат.

Ранее Байден впервые разрешил применение Украиной ATACMS по территории России. Решение было принято на фоне того, что Москва якобы задействовала в боях в Курской области войска КНДР.