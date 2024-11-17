Раскрыты детали о состоянии экс-солиста группы «На-На» Левкина до его смерти

Журналист Полупанов: за месяц до смерти Левкин выглядел хорошо и бодро

За месяц до смерти экс-солист группы «На-На» Владимир Левкин выглядел хорошо и бодро. Такие детали о состоянии музыканта в беседе с Telegram-каналом Shot раскрыл журналист Владимир Полупанов.

По его словам, в середине октября он встретил Левкина на гала-ужине Российской национальной музыкальной премии «Виктория». Полупанов сделал с музыкантом совместное фото, а также договорился о проведении интервью. Левкин был общителен и пребывал в хорошем настроении.

Журналист добавил, что в последние несколько месяцев экс-солист «На-На» появлялся на мероприятиях в темных очках. При этом он отрицал наличие каких-либо проблем со здоровьем и объяснял очки недавней операцией.

В 2003 году Левкину диагностировали рак лимфатической системы четвертой стадии. Он поборол болезнь, но спустя 10 лет случился рецидив. Однако музыкант отправился на химиотерапию и прошел через пересадку костного мозга, благодаря чему ему удалось добиться ремиссии.

О смерти Левкина стало известно в воскресенье, 17 ноября, со слов его жены. Известному исполнителю было 57 лет. Официальная причина его кончины пока не называется.